أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1 دولار أمريكى بـ 3.7506 ريال سعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الخميس 12-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7506 ريال سعودى . دولار أمريكي (USD)

دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.7506 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي. يورو (EUR)

يورو (EUR) 1 يورو = 4.1056 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2436 يورو. جنيه استرليني (GBP)

جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.6099 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2169 جنيه استرليني. Advertisements دولار كندي (CAD)

دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.8387 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3523 دولار كندي. دولار أسترالي (AUD)

دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.5757 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3882 دولار أسترالي. ين ياباني (JPY)

ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.0348 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.7165 ين ياباني.

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