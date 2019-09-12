شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المتحد يبيع حصته بـ"كميفك" لرجال الأعمال حمد الذكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الأهلى المتحد، عن بيع حصته بشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى- كميفك، البالغة 19.1 مليون سهم بنسبة 75.6% من الأسهم المتداولة، بسعر 58.1 فلس كويتى للسهم الواحد، إلى شركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات، وهى شركة حصصها مملوكة بالكامل لحمد صالح الذكير، وذلك بعد أن تم استيفاء الموافقات اللازمة لإتمام عملية البيع.

يُشار إلى أن "التأمينات" الكويتية تستحوذ على 6.19% في "بيتك"، ونحو 18.7% في "أهلي متحد - البحرين"، فيما تستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على 24.08% في "بيتك".