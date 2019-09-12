شكرا لقرائتكم خبر عن 30 % نموا بقيمة التداول العقاري بإمارة عجمان خلال الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة الأراضي و التنظيم العقاري بإمارة عجمان فى الإمارات العربية، نمو قيمة التداول العقاري، بنسبة 30 %، خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.

وأرجع عبدالعزيز بن ناصر النعيمي مدير عام الدائرة النمو العقاري إلى إنتعاش السوق العقاري بالإمارة موضحا أن بيئة إمارة عجمان جاذبة للإستثمار و تتمتع بسهولة الاجراءات التي تقدم من قبل الدائرة و التي بلغت مدة الانتظار فيها 7 دقائق.

و كشف النعيمي عن أن قيمة التداول العقاري خلال الربع الأول بلغت 728 مليونا و563 ألفا و100 درهم فيما بلغت خلال الربع الثاني 955 مليونا و111 ألفا و533 درهما.