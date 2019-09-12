شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة أبوظبي تعرف مجتمع الأعمال بالنظام الخليجي لتتبع مطابقة المواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ندوة تعريفية حول النظام الخليجي لتتبع المطابقة، وذلك في إطار جهودها لتعريف أعضائها بنظام تتبع المطابقة المعمول به في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي.

تحدثت في الندوة المهندسة أحلام المرزوقي، من إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، عن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة التقييس الخليجية، على صعيد تطبيق النظام الخليجي لتتبع المطابقة للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، وكذا تتبع منتجات ألعاب الأطفال، أمام عشرات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

وشرحت المرزوقي بعض اللوائح الفنية الخليجية التي تقتضي أن يتم التأكد من أنها "ملائمة" للسوق المشتركة لدول مجلس التعاون، مما يعني أنها آمنة للاستخدام وذات نوعية جيدة، وتطرقت إلى الإجراءات التي تتضمن عملية "تقييم المطابقة" للتأكد من أنها تلبي معايير السوق الإماراتية والخليجية.