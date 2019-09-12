شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "شعاع كابيتال" توافق على توصية تغيير اسمها إلى "مجموعة أبو ظبى المالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن موافقة الجمعية العمومية للشركة على تعيين مسعود محمد شريف كعضو مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 8 أغسطس الماضى، خلفاً لمصطفى خريبة المستقيل من عضوية المجلس.

كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتغيير اسم الشركة لتصبح مجموعة أبو ظبى المالية شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وتعديل المادة 2 من النظام الأساسى للشركة.

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كما وافقت شعاع كابيتال، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الخميس، على تعديل المادة 17.1 من الظام الأساسى للشركة بما يسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 أعضاء بدلا من 5، والموافقة على تعديل المادة 24.5 من النظام الأساسى للشركة بما يسمح بإصدار مجلس الإدارة لقرارات بالتمرير بدون حد أقصى خلال السنة.