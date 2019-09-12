شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إماراتية تستحوذ على 20% من أسهم "أفيت البريطانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت مجموعة المدينة الآمنة المعروفة باسم "سيف سيتى" على 20% من أسهم شركة " أفيت البريطانية" المتخصصة فى صناعة منظومة وأجهزة توثيق وتسجيل الإفادات الناتجة عن التحقيقات المدنية والأمنية.

ووقع اتفاقية الاستحواذ والشراكة على محسن العمرى الرئيس التنفيذى لمجموعة المدينة الآمنة "سيف سيتي" وجيرى بأول ثورنتون رئيس شركة أفيت البريطانية، بحضور مطر الرميثى رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية والتابعة لمجلس التوازن الاقتصادى، وذلك على هامش مشاركتها فى معرض الدفاع والأمن المقام حاليا بـ"اكسل لندن".

وقال على محسن العمرى، إن الاتفاقية تنص على أن تتولى مجموعة المدينة الآمنة - التى تتخذ من أبوظبى مقرا لها - إجراءات تصنيع وتصدير الأجهزة والتقنيات الأمنية من داخل الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد حرص الشركة على نقل المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعى واستشراف المستقبل أهمية استثنائية، وهى ضمن الأولويات التى باتت تدخل فى صلب السياسات الدفاعية والأمنية الشاملة لدولة الإمارات اليوم ..

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لافتا إلى أن الشركة تعمل على تطوير الأفكار والحلول الإبداعية بما يسهم فى ترسيخ مفهوم الابتكار كأسلوب حياة، وذلك من خلال ابتكار طرق وتقنيات جديدة للتوثيق لتساهم بذلك فى تحقيق رؤية واستراتيجية دولة الإمارات لتكون من أفضل دول العالم فى جميع المجالات.

كما ذكر أن مجموعة "سيف سيتي" تقدم حلولا متكاملة للمشروعات الأمنية والذكية، عبر تسخير أحدث التقنيات والأفكار للعملاء من مختلف أنحاء العالم.. لافتا إلى أن المجموعة تعتبر مركزا متقدما للمعلومات لرفع مستوى السلامة عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعى والتنبؤ بالحالة الأمنية والتعامل مع الجريمة وذلك عبر حلول تقنية متكاملة يتم تطويرها داخل دولة الإمارات.

وأوضح أن المجموعة لديها أنظمة لمراقبة وتجهيز الدوريات بطريقة متطورة للغاية، إضافة إلى مراقبة تراخيص المركبات التى انتهت صلاحيتها، وتطبيق إجراءات السلامة المرورية من خلال برامج خاصة لتحليل المعلومات الخاصة بحركة السير.. مشيرا إلى حرص المجموعة على تمكين الأفراد الذين يتحلون بالإرادة والتصميم.