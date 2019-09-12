شكرا لقرائتكم خبر عن 5.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي خلال الاسبوع الحالي أكثر من 5.8 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 689 مبايعة بقيمة مليار و195 مليون درهم منها 89 مبايعة للأراضي، بقيمة 483 مليون درهم و 600 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 712 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية، تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

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وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 26.6 مليون درهم تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم و ثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها57 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 15.1 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4 مليارات و 700 مليون درهم منها 114 رهن أراض بقيمة مليارين و 300 مليون درهم و 313 رهن فلل وشقق بقيمة مليارين و 400 مليون درهم و كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة مليار و 400 مليون درهم و آخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 363 مليون درهم .