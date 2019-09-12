شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتى: الامتثال لتخفيضات النفط يعنى تصريف المزيد من السوق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتي اليوم الخميس، إن المزيد من النفط سيتم تصريفه من الأسواق العالمية إذا امتثل المنتجون امتثالا كاملا لتخفيضات الإمدادات المتفق عليها.
وأبلغ وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي الصحفيين بعد اجتماع بعض وزراء أوبك+ في أبوظبي، والذي يأتي قبل الاجتماع الرسمي المقرر في ديسمبر "الكميات الإضافية سيتم تصريفها نتيجة الامتثال الكامل".
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