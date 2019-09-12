الاقتصاد

السعودية ستواصل خفض إنتاج النفط بأكثر من اتفاق أوبك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الخميس، إن الممكلة ستواصل طوعا خفض إنتاج النفط بقدر يفوق المتفق عليه داخل تحالف أوبك.

وأضاف الوزير، بعد اجتماع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، أن إنتاج السعودية النفطي سيبلغ 9.890 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

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وقال إن مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط ستُترك لاجتماع أوبك المقبل، مضيفا أن هناك استعدادا واضحا بين أعضاء أوبك وحلفائها للاستجابة.

وأشار الوزير إلى أن أوبك ستناقش تأثير أي تخفيف للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عضو أوبك عندما يحدث ذلك.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن المجموعة ناقشت تباطؤ النمو الاقتصادي وعبرت عن قلقها بشأنه.

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