شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى هامشياً بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 3.39 نقطة ليغلق عند مستوى 2888.39 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 98.5 مليون سهم محققة ما قيمته 187.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2109 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 16 سهماً، وانخفض 15 سهماً، واستقرت 3 أسهم.
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.02%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.79%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.50%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.65%، ثم سهم شركة العربية للطيران بنسبة 1.61%.
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