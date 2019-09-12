شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية تحذر من صفحة على فيسبوك تنشر إعلانات أراضى وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك، تضع إعلانات مكذوبة ووهمية بشأن طروحات الأراضي الصناعية، وكذلك طروحات المصانع الجديدة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تملك صفحة واحدة على موقع فيسبوك تحمل اسم الهيئة، وأى صفحات أخرى تقوم بأنشطة ترويجية لقطع أراضى أو وحدات صناعية، كلها كاذبة وتعرض المستثمرين للوقوع كفريسة للنصب على مواقع التواصل.

وأكدت الهيئة أنها تخصص خدمة عملاء على صفحتها بموقع فيسبوك للرد على كافة استفسارات المستثمرين بالقطاع الصناعى، سواء بشأن الرخص الصناعية أو طروحات الأراضى، وكافة الخدمات المقدمة من الهيئة.

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وكشفت هيئة التنمية الصناعية، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الصفحات المزورة، والتى تحمل اسم الهيئة وتقوم بعمل بلبلة على أنشطة الهيئة، وتروج أخبار كاذبة عن أداء الهيئة فى كافة الملفات.

وأوضح بيان التنمية الصناعية، أن خدمة عملاء الهيئة متاحة طوال ساعات العمل، لذلك على كافة المستثمرين الراغبين في الاستفسار عن أى خدمة لدى الهيئة، يتواصل تليفونيا أو من خلال الصفحة الرسمية على فيسبوك.

وأكدت التنمية الصناعية، حرصها التام على تقديم خدماتها للمستثمرين، بشكل سريع دون عوائق أو قيود، والتخلص تماما من البيروقراطية التى تواجه المستثمر الصناعى، لبدء نشاطه فورا للدفع فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة.