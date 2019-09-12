شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الأوروبى يخفض الفائدة الرئيسية ويعتزم استئناف شراء السندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق البنك المركزي الأوروبي على حزمة تحفيز جديدة كما كان متوقعا اليوم الخميس، إذ خفض أسعار الفائدة وأقر جولة جديدة من مشتريات السندات لدعم نمو اقتصاد منطقة اليورو ووقف الانخفاض المقلق لتوقعات التضخم.

وقال البنك في بيان إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى مستوى قياسي منخفض عند -0.5 % من -0.4 %، وسيستأنف شراء سندات بقيمة 20 مليار يورو شهريا اعتبارا من نوفمبر.

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وذكر المركزي الأوروبي في بيان دوري للسياسة "يتوقع مجلس المحافظين استمرار (مشتريات السندات) طالما كان ذلك ضروريا لتعزيز أثر تيسير أسعار الفائدة، وأن تنتهي قبل وقت قليل من بدء المجلس في زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي".

كما خفف المركزي الأوروبي شروطه للقروض الطويلة الأجل للبنوك ويطبق سعر فائدة متدرجا للإيداع لمساعدة البنوك.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا خفضا لسعر الفائدة على الإيداع بمقدار عشر نقاط أساس، وسعر فائدة متدرجا للإيداع لدعم البنوك، وشراء سندات بقيمة 30 مليار يورو شهريا اعتبارا من أكتوبر، وتعهدا جديدا بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.