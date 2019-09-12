شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تناقش تخفيضات النفط غير الكافية في العراق ونيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر لم تسمه إن اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والدول غير الأعضاء ناقشت تخفيضات إنتاج النفط غير الكافية في العراق ونيجيريا.

ودعا وزيرا الطاقة السعودي والروسي جميع المنتجين إلى الامتثال لتخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك، قبل اجتماع لجنة المراقبة المشتركة.

ونقلت تاس عن المصدر قوله إن لجنة مراقبة أوبك+ ليس لديها أي شكوى بخصوص مستوى امتثال روسيا.