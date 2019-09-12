شكرا لقرائتكم خبر عن أوبر وكريم تقدمان طلبا لهيئة المنافسة السعودية للموافقة على إتمام الاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للمنافسة فى المملكة العربية السعودية، أن شركتي "أوبر تكنولوجيز اينك" و"كريم اينك" تقدمتا بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي.

وأفادت الهيئة في بيان لها، أن عملية التركز الاقتصادي ستتم من خلال استحواذ "أوبر" على شركة "كريم".

Advertisements

وأشارت الهيئة السعودية، إلى أنه بناء على نظام المنافسة واللائحة التنفيذية فإنها تدعو كل ذي مصلحة لإبداء رأيه في هذا التركز الاقتصادي خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من تاريخ هذا الإعلان، وذلك لضمان عدم تأثير العملية على المنافسة العادلة في ذلك القطاع.

يقصد بمصطلح التركز الاقتصادي : كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات "منشأة" إلى "منشأة" أخرى من شأنه أن يمكن "منشأة" أو مجموعة "منشآت" من "الهيمنة"، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على "منشأة" أو مجموعة "منشآت" أخرى، عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة تؤدي إلى قيام حالة "التركز الاقتصادي".

صورة الطلب المقدم لهيئة المنافسة السعودية