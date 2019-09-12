شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل آبل: تحديد أسعار IPhone 11 بالسوق المصري الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول بـ"تريد لاين" أكبر وكيل لشركة آبل الكترونكس في مصر، لليوم السابع، أن شركة آبل ستقوم بتحديد أسعار هواتف أيفون الجديدة وموعد نزولة في السوق المصري الأسبوع المقبل.
وأعلنت شركة آبل الثلاثاء الماضي عن آخر إصداراتها من هواتف iPhone، بتقديم ثلاث نسخ جديدة هي iPhone 11 و iPhone 11 pro بالإضافة إلى نسخة iPhone 11 pro max.
وقالت إن سعر هاتف iPhone 11 يصل إلى 699 دولارا.
- هاتف iPhone 11 pro سعره سيبدأ من 999 دولارا.
- هاتف iPhone 11 pro max سيبدأ سعره من 1099 دولارا.
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