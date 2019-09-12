تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والنقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسرة 4.84 نقطة، لتغلق عند مستوى 10461.65 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 128.9 مليون سهم بقيمة 251.7 مليون ريال قطرى عبر 7844 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقر 14 سهماً.
وتراجع قطاعى البنوك والخدمات المالية والنقل ببورصة قطر بنسبة 0.32%، 0.19%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.
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