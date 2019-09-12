شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية ترفع مقابل خدمات تسويق منتجات التأمين إلى 15 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، من رسوم سداد شركات التأمين مقابل خدمات عن الطلبات المقدمة للحصول على موافقة الهيئة على تسويق منتجاتها التأمينية عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزى أو الهيئة القومية للبريد أو بنك ناصر الاجتماعى إلى 15 ألف جنيه عن الطلب الواحد بغض النظر عن الفروع المزمع التسويق من خلالها بدلا من 7 آلاف جنيه في السابق.

كما رفعت رسوم مقابل أى تعديل على الموافقة السابق إصدارها لكل فرع من الفروع التي يتم التسويق من خلالها إلى مبلغ 5 آلاف جنيه على بدلا من 3 آلاف جنيه.

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وجاء ذلك في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، رقم 105 لسنة 2019 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2015 بشأن مقابل خدمات تسويق شركات التأمين منتجاتها التأمينية.