شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: انطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع قبل نهاية نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس القاضي خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، اجتماعا يضم أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال، وبمشاركة ممثلي بعض المؤسسات العاملة بالسوق، لمناقشة تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الإلكترونية التى أعدتها شركة مصر للمقاصة في سبيل تنفيذ عمليات الاقتراض بغرض البيع، وذلك بحضور رؤساء شركتى تي كمبيوترز ومصر لنشر المعلومات، وبحضور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ومحمد فريد رئيس البورصة ونائبه.

وأكد النشار، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع فأن الهيئة تعطى الضوء الأخضر لآنطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال شهر نوفمبر القادم.

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وأشار النشار، إلى أن رئيس شركة مصر للمقاصة سيعلن في بداية أكتوبر القادم أثناء الاحتفال بمرور 25 عام على تأسيس الشركة مدى جاهزية النظام للعمل، وإجراء عدة جلسات تجريبية للتيقن من مدى توافق النظام الإلكترونى للمقاصة مع أنظمة شركات السمسرة في الأوراق المالية والمرخص لها بمزولة نشاط الشورت سلينج.

والجدير بالذكر أن رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر في فبراير الماضي قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.