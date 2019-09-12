شكرا لقرائتكم خبر عن كريم توسع خدماتها المالية وتطلق خدمة شحن رصيد المحمول بمصر وباكستان والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ يمكن للعملاء إضافة الرصيد لهواتفهم المحمولة على معظم شبكات الاتصال فى كل من مصر وباكستان والإمارات العربية المتحدة، و سيتم إطلاق الخدمة قريباً فى الأردن ـ الخدمة متوفرة حالياً لأنظمة أندرويد وسيتم إطلاقها لأنظمة iOSلاحقاً ـ تتم إضافة الرصيد من قبل مستخدمى كريم من خلال محفظة Careem PAY

أطلقت شركة كريم، منصة الإنترنت الرائدة فى الشرق الأوسط، خدمة إضافة الرصيد للهواتف المحمولة من خلال محفظة Careem PAY فى كل من مصر وباكستان والإمارات العربية المتحدة، على أن يتم إطلاق الخدمة فى الأردن قريباً.

وقد دخلت كريم مجال الخدمات المالية فى نوفمبر ٢٠١٨ مع إطلاق ميزة التحويل من شخص إلى آخر، وشكلت هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية طموحة وواسعة النطاق. وتعد محفظة Careem PAY المحفظة الأكثر تحميلاً فى الشرق الأوسط، كما أن ثلث الرحلات التى يقوم بحجزها العملاء، يتم دفع ثمنها من خلال محفظة Careem PAY.

ومع اتجاه الشركة نحو استراتيجية "التطبيق الشامل"، ستلعب الخدمات المالية دوراً مهماً من حيث تمكين المنصة من تقديم المنتجات والخدمات، واستضافة أطراف ثالثة. ولا يشكل عدد السكان الذين يملكون حساباً مصرفياً فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من ١٤٪، لذلك فإن كريم تسعى لسد هذه الفجوة الرقمية من خلال تقديم محفظة رقمية، وخدمات مالية أخرى فى المستقبل.

وقد ذكر جُنيد إقبال، المدير الإدارى لـCareem PAY بأن خدمات الدفع التى تقدمها الشركة مهمة جداً لتحويل تطبيق كريم إلى التطبيق الاكثر استخداما فى الشرق الاوسط. وأضاف بأن محفظة Careem PAY هى المحفظة الرقمية الأكثر تحميلاً فى الأسواق التى تعمل بها كريم، وأن فريق العمل سيتابع إضافة خدمات ومنتجات يمكن شراؤها من خلال التطبيق. كما شدد إقبال على أهمية الفرصة المتاحة أمام كريم لخدمة ٨٦٪ من السكان الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية، من خلال توفير الخدمات المالية الرقمية. وقد ذكر كذلك بأن خدمة إضافة الرصيد للهواتف المحمولة هى بداية لخدمات أخرى تهدف من خلالها الشركة إلى تسهيل حياة عملائها.

كيفية شحن الرصيد للهواتف المحمولة من خلال تطبيق كريم

Advertisements

حدث التطبيق إلى النسخة الأحدث لأندرويد

افتح محفظة Careem PAY

اضغط على ”شحن رصيد الهاتف المتحرك “

أدخل رقم الهاتف المحمول الذى تود شحنه أو اختر من قائمة جهات الاتصال

اختر أو أدخل قيمة الشحن

أكد الدفع وستتم إضافة الرصيد مباشرة إلى الرقم المرسل إليه

www.careem.com