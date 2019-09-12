شكرا لقرائتكم خبر عن كريم توسع خدماتها المالية وتطلق خدمة شحن رصيد المحمول بمصر وباكستان والإمارات والان مع تفاصيل الخبر
أطلقت شركة كريم، منصة الإنترنت الرائدة فى الشرق الأوسط، خدمة إضافة الرصيد للهواتف المحمولة من خلال محفظة Careem PAY فى كل من مصر وباكستان والإمارات العربية المتحدة، على أن يتم إطلاق الخدمة فى الأردن قريباً.
وقد دخلت كريم مجال الخدمات المالية فى نوفمبر ٢٠١٨ مع إطلاق ميزة التحويل من شخص إلى آخر، وشكلت هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية طموحة وواسعة النطاق. وتعد محفظة Careem PAY المحفظة الأكثر تحميلاً فى الشرق الأوسط، كما أن ثلث الرحلات التى يقوم بحجزها العملاء، يتم دفع ثمنها من خلال محفظة Careem PAY.
ومع اتجاه الشركة نحو استراتيجية "التطبيق الشامل"، ستلعب الخدمات المالية دوراً مهماً من حيث تمكين المنصة من تقديم المنتجات والخدمات، واستضافة أطراف ثالثة. ولا يشكل عدد السكان الذين يملكون حساباً مصرفياً فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من ١٤٪، لذلك فإن كريم تسعى لسد هذه الفجوة الرقمية من خلال تقديم محفظة رقمية، وخدمات مالية أخرى فى المستقبل.
وقد ذكر جُنيد إقبال، المدير الإدارى لـCareem PAY بأن خدمات الدفع التى تقدمها الشركة مهمة جداً لتحويل تطبيق كريم إلى التطبيق الاكثر استخداما فى الشرق الاوسط. وأضاف بأن محفظة Careem PAY هى المحفظة الرقمية الأكثر تحميلاً فى الأسواق التى تعمل بها كريم، وأن فريق العمل سيتابع إضافة خدمات ومنتجات يمكن شراؤها من خلال التطبيق. كما شدد إقبال على أهمية الفرصة المتاحة أمام كريم لخدمة ٨٦٪ من السكان الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية، من خلال توفير الخدمات المالية الرقمية. وقد ذكر كذلك بأن خدمة إضافة الرصيد للهواتف المحمولة هى بداية لخدمات أخرى تهدف من خلالها الشركة إلى تسهيل حياة عملائها.
كيفية شحن الرصيد للهواتف المحمولة من خلال تطبيق كريم
حدث التطبيق إلى النسخة الأحدث لأندرويد
افتح محفظة Careem PAY
اضغط على ”شحن رصيد الهاتف المتحرك “
أدخل رقم الهاتف المحمول الذى تود شحنه أو اختر من قائمة جهات الاتصال
اختر أو أدخل قيمة الشحن
أكد الدفع وستتم إضافة الرصيد مباشرة إلى الرقم المرسل إليه
www.careem.com
كانت هذه تفاصيل خبر كريم توسع خدماتها المالية وتطلق خدمة شحن رصيد المحمول بمصر وباكستان والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.