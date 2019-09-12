شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: ارتفاع الصادرات المصرية إلى تنزانيا 21% لتسجل 35.3 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن الصادرات المصرية لتنزانيا حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 21%، حيث بلغت قيمتها 35.3 مليون دولار، مقارنة بنحو 29.1 مليون دولار خلال عام 2017، كما يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر بقيمة 30.9 مليون دولار، وهو الأمر الذى يؤكد وجود فرص كبيرة لنفاذ المنتجات والصادرات المصرية للسوق التنزاني خاصة في مجالات الأسمدة والمواد الكيماوية والصناعات الغذائية والأدوات الصحية والسيراميك والأسمنت والصناعات الكهربائية.

وأضاف البيان، أن هيئة تنمية الصادرات تنظم خلال الفترة من 10-14 سبتمبر الجاري الأسبوع التجارى المصرى الأول بتنزانيا بمشاركة 14 شركة مصرية، وافتتح فعاليات الأسبوع التجاري وزير التجارة التنزاني محمد جابر أبو الوفا سفير مصر لدى تنزانيا ومحمد عبد المجيد رئيس المكتب التجاري المصري بتنزانيا وأحمد عبد الجواد ممثل هيئة تنمية الصادرات ومدير الأسبوع التجارى إلى جانب عدد من المسئولين بدولة تنزانيا.

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ويأتى تنظيم الهيئة لهذا الحدث فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لرفع القدرات التصديرية للشركات المصرية من خلال إيجاد فرص واعدة للمنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، حيث يعد السوق التنزاني أحد أهم الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية، خاصة وأن تنزانيا عضو فاعل بتجمعي دول شرق إفريقيا والسادك وتمثل محوراً هاماً لأسواق دول شرق وجنوب أفريقيا.

وقام المكتب التجاري المصري بتنزانيا على هامش الأسبوع التجاري بتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية مع نظيراتها التنزانية حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، كما أطلقت هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المكتب التجاري حملة ترويجية بوسائل الاعلام التنزانية لتعريف الشركات التنزانية بالأسبوع التجاري المصري.