شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تنظم ورشة عمل بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وفريق العمل المرافق لها، ورشة عمل بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، بديوان عام محافظة قنا، تلبية لدعوة محافظ قنا، وبحضور كمال محمد على شلبي، سكرتير عام المحافظة، ووليد البيلي، السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية الاسكان والمرافق، ومدير ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ونقيب المهندسين بالمحافظة، وجميع رؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء الإدارات الهندسية، وبعض المهندسين الاستشاريين رؤساء اللجان الفنية المشكلة بالمحافظة.

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وقامت المهندسة نفيسة هاشم، خلال ورشة العمل التي استمرت لعدة ساعات، بتقديم عرض مرئي يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وأوضحت وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن تنظيم تلك الورشة يأتى فـي إطار حرص وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 فى شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالرد على تساؤلات الجهات المنفذة للقانون، وكذا المواطنين.