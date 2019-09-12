شكرا لقرائتكم خبر عن 33.8 مليار ريال حجم الإنفاق على السياحة المحلية هذا العام بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة السياحة الوافدة إلى السعودية، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين، وبلغ إجمالى الرحلات السياحية لشهرى يوليو وأغسطس 2019، التى وافقت هذا العام وقت إجازة الصيف وموسم الحج 3.2 مليون مسافر، مقارنة بـ 3 مليون للمدة ذاتها من العام 2018، وفق تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى.

و وفقا لموقع وكالة الانباء السعودية، أوضح التقرير، أن السياح الوافدين قضوا داخل مدن المملكة ما يزيد على 56 مليون ليلة سياحية خلال الشهرين الماضيين، فى مقابل 52.9 مليون ليلة للعام الماضى عن المدة ذاتها، حيث أنفقوا خلالها ما يقارب 36.2 مليار ريال مقارنة بـ 33 مليار فى 2018.

وأظهرت مؤشرات مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس"، زيادة حركة الرحلات السياحية المحلية من شهر يناير حتى أغسطس 2019 ليصل عددها إلى 30 مليون رحلة سياحية، بزيادة 3.4% عن ذات المدة من العام الماضي، وبإجمالى 156.5 مليون ليلة سياحية مقابل 156.2 مليون ليلة سياحية فى 2018.

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كما ارتفع، الإنفاق السياحى ليبلغ 33.8 مليار ريال فى 2019 مقارنة بـ 31.3 مليار ريال العام الفائت.

وكشف التقرير، انخفاض عدد المسافرين إلى خارج المملكة، فى المدة من شهر يناير وحتى أغسطس 2019 بنسبة 5.8%، مقارنة بذات المدة من العام الماضي، حيث وصل عددهم فى شهرى يوليو وأغسطس هذا العام، بالتزامن مع وقت إجازة الصيف، إلى 4.4 ملايين مسافر فى مقابل 4.6 ملايين مسافر للمدة ذاتها فى 2018.

وبحسب تقرير "ماس"، بلغ عدد الليالى السياحية التى قضاها المسافرون خارج المملكة فى شهرى يوليو وأغسطس هذا العام 78.4 مليون ليلة، بانخفاض نسبته 4.6% عن 2018، وأنفقوا خلالها ما يقارب 16.4 مليار ريال بانخفاض يصل إلى 5.9% عن ذات المدة الصيفية للعام الماضى.