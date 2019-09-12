شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الاسكندرية: تأسيس شركة لإنشاء سوق جديدة للخضر والفاكهة ومنطقة لوجستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برئاسة أحمد الوكيل في أول اجتماع له بعد إعادة تشكيلة لدورة 2019/2023 علي تأسيس الغرفة لشركة مع القطاع الخاص لإقامة سوق جديد للخضر والفاكهة ومنطقة لوجستية بديلا عن سوق الحضرة والذي أصبح لا يستوعب النشاط التجاري علي أن تكون الأولوية لتجار سوق الحضرة.

ويأتي قرار مجلس إدارة الغرفة علي ضوء التعديلات الأخيرة علي قانون الغرف التجارية والتي سمحت للغرفة بإقامة شركات لتحقيق التنمية بالمحافظات، كما أعرب أعضاء المجلس عن استعداد الغرفة لإنشاء بورصة سلعية للبضاعة الحاضرة بالمشاركة مع البنوك المختلفة.

وقرر المجلس عقد أولي اجتماعات "جسر التواصل" للدورة الجديدة لمجلس الإدارة وذلك في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل وهو اللقاء الذي يجمع بين المسئولين التنفيذيين بالوزارات المختلفة مع أعضاء الشعب التجارية من منتسبي الغرفة لحل المشاكل التي تواجه الانشطة التجارية المختلفة.

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وبحث مجلس إدارة الغرفة مع إحدى الشركات المتخصصة إعادة تطوير وهيكلة الجهاز الإداري للغرفة وبما يتوافق مع استراتيجية عمل الغرفة علي المدي القصير والمتوسط ولمواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الغرفة علي المستوي العالمي، خاصة وأن غرفة الأسكندرية تُعد أقدم غرفة بالمنطقة العربية وواحدة من أقدم الغرف علي المستوي العالمي وهو الأمر الذي يلقي عليها عبء قيادة تطور عمل الغرف علي المستوي المحلي والإقليمي لتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها من أجل تحقيق الأهداف القومية للتنمية الشاملة والمستدامة.

ورحب المجلس باستضافة وفد حقوق الملكية الفكرية الأمريكي وذلك يوم الخميس المقبل لتنظيم ندوة خاصة عن الوعي بحقوق الملكية الفكرية لخلق فرص تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتتناول العديد من المحاضرات ذات الأهمية التجارية التي يلقيها فريق من مكتب التجارة الأمريكي ومكتب حقوق الملكية الفكرية ويحضر اللقاء جيمس بوجنر الوزير المفوض التجاري والاقتصادي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

ومن المقرر أن تعقد الغرفة اجتماعاً موسعاً مع جهاز سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور مع أعضاء الغرفة يوم 26 سبتمبرالحالي لبحث المشاكل التي تواجه القطاع التجاري خلال الفترة الماضية.