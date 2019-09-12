الاقتصاد

نيجيريا والعراق يتعهدان بخفض الإنتاج لتلبية أهداف اتفاق أوبك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد وزيرا النفط العراقى والنيجيرى اليوم الخميس، بخفض إنتاج النفط للامتثال للمستوى المستهدف لإنتاج البلدين فى اتفاق أوبك.

وقال بيان صادر عن أوبك إن من المهم أن تصل جميع الدول إلى الالتزام الكامل بالتخفيضات.

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كما ذكر أن مخزونات النفط فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ما زالت فوق متوسط خمس سنوات.

وأضاف البيان أن مراقبة السوق مستمرة حتى اجتماع أوبك القادم فى ديسمبر، مشيرا إلى أن توترات التجارة والضبابية المحيطة بالاقتصاد الكلى لا تزالان مستمرتين.

 

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