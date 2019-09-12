إيكونوميست: هواوي قد تبيع برامج الجيل الخامس لمنافس غربي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

كشف رين زينجفي، الرئيس التنفيذي لعملاق صناعة الاتصالات الصينية هواوي، في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست، أن الشركة قد تبيع حق "الوصول الدائم" لبراءات اختراع الجيل الخامس الحالية والتصاريح والشفرة والبرامج وسبل الانتاج لمشتر غربي مقابل ثمن يدفع لمرة واحدة.

وذكرت الإيكونوميست أن المشتري يمكن أن يغير الشفرة المصدرية، وهو ما يعني أنه لا يمكن لهواوي أو الحكومة الصينية التحكم، حتى الافتراضي، في أي بنية تحتية للاتصالات يتم إنشاؤها باستخدام المعدات التي ستنتجها الشركة الجديدة،

من ناحية أخرى، ستكون هواوي قادرة على تطوير التكنولوجيا الخاصة بها في أي اتجاه تريده.

وأكدت "هواوي" أمس الأول الثلاثاء سحب دعوى كانت أقامتها ضد الإدارة الأمريكية بعد إفراج واشنطن عن معدات اتصالات كانت احتجزتها قبل عامين للاشتباه في أنها تنتهك ضوابط الصادرات.

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وأعلنت الشركة، التي وضعتها الولايات المتحدة في وقت سابق العام الجاري على قائمة سوداء، أن واشنطن أعادت المعدات في آب/أغسطس بعدما تأكدت من أنها لا تحتاج لترخيص للتصدير.

وتتهم الولايات المتحدة هواوي بتسهيل تجسس الحكومة الصينية، كما أنها مارست ضغوطا على حلفائها الغربيين حتى لا يستخدموا تقنيات الشركة. وتنفي هواوي صحة مزاعم التجسس.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة أصبحت محورا رئيسيا من محاور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكانت التوترات بين البلدين هدأت قليلا في أعقاب قمة مجموعة العشرين التي عقد في اليابان أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث اتفق الجانبان على استئناف المحادثات.