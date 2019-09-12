وزير الطاقة السعودي: المملكة ستواصل خفض إنتاج النفط بوتيرة تفوق حصتها بالاتفاق

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن إنتاج المملكة النفطي سيبلغ 9.890 مليون ب/ي في أكتوبر وقال أن إنتاج المملكة النفطي سيبلغ 9.890 مليون ب/ي في أكتوبر.

وأكد أن مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط ستُترك لاجتماع أوبك القادم وان هناك استعداد واضح من أوبك+ للتجاوب.