الان تتابع وزير الطاقة السعودي: المملكة ستواصل خفض إنتاج النفط بوتيرة تفوق حصتها بالاتفاق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن إنتاج المملكة النفطي سيبلغ 9.890 مليون ب/ي في أكتوبر وقال أن إنتاج المملكة النفطي سيبلغ 9.890 مليون ب/ي في أكتوبر.
وأكد أن مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط ستُترك لاجتماع أوبك القادم وان هناك استعداد واضح من أوبك+ للتجاوب.
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