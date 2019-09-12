شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة: أمريكا تفوقت على السعودية كأكبر مصدر للنفط لفترة وجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على النفط يواجه عوامل اقتصادية معاكسة، يدعمها انخفاض الأسعار الناجم عن وفرة الإمدادات في الوقت الذي تفوقت فيه الولايات المتحدة لفترة وجيزة على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "مع انخفاض أسعار النفط حاليا نحو 20 %مقارنة مع مستواها قبل عام، سيتلقى المستهلكون الدعم.

"ازدهار الإنتاج الصخري سمح للولايات المتحدة بالاقتراب، والتفوق لفترة وجيزة، على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم، في يونيو، بعد ارتفاع صادرات الخام فوق ثلاثة ملايين برميل يوميا".