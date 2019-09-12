شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: على جميع الدول الامتثال لتخفيضات أوبك+ لإنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط.

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وقال الوزير، قبيل اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+، التى تراقب الالتزام بتخفيضات الإنتاج فى أبوظبى، إن أوبك وحلفائها يرغبون فى تحقيق الاستقرار فى سوق النفط والتلاحم بين المنتجين.

وأضاف، أن سياسة السعودية النفطية ستظل دون تغيير، وذكر الوزير، أن مجموعة أوبك+ ستعلن مسار تحركاتها المستقبلية بعد الاجتماع.