شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الصناعة يعقد أول اجتماع لتنفيذ خارطة طريق دعم التصنيع المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز تحديث الصناعة، إنه تم عقد الإجتماع الأول لتنفيذ خارطة الطريق الوطنية لدعم التصنيع المحلي وتطوير أسواق أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية تحت رعاية منظمة الامم المتحدة ومركز تحديث الصناعة الشريك الرئيسى للمشروع. وقام الدكتور عمرو طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بإلقاء الكلمة الافتتاحية ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة حيث ألقي الضوء على الدور والمسئوليات التى يقوم بها المركز في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالمشروع. Advertisements وتم أيضا عرض التفاصيل والجدول الزمني للتنفيذ من قبل الاستشاري المنفذ (شركة كيمونكس مصر للإستشارات ومعهد تكنولوجيا الطاقة الشمسية السويسريSPF). هذا وتم الإتفاق على أن تعقد لجنة تنسيق المشروع اجتماعها الأول الثلاثاء القادم 17 سبتمبر بمركز تحديث الصناعة حيث تتم مناقشة كود النظام المنسق (HS Code) لمكونات السخانات الشمسية في هذا الاجتماع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث الصناعة يعقد أول اجتماع لتنفيذ خارطة طريق دعم التصنيع المحلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.