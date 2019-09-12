شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 400 مليون جنيه ميزانية معهد الإدارة.. وعدد المتدربين يصل لـ 22 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست وزارة التخطيط، اجتماع مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة والمنعقد لبحث ومناقشة خطة المعهد وأهدافه ورؤيته وكذا الخطة التطويريه له، وأكدت الوزارة، أن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية، موضحة أن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أي دولة.

وأشارت وزارة التخطيط فى بيان لها اليوم الخميس، إلى دراسة العديد من البدائل بهدف تطوير أعمال المعهد، موضحة أن إجمالي عدد المتدربين في المعهد وصل إلى 22 ألف متدرب، وأن حجم ميزانية التدريب بلغت نحو 400 مليون جنيه موجهه لتدريب الوزارات والمحافظات والهيئات إلي جانب الجامعات الحكومية.

وأضافت الوزارة، أن المعهد يهدف إلي تقديم الخدمات التدريبية المميزة وذلك من خلال التعاقد مع الجهات المختلفة من الوزارات والجامعات لتقديم تلك الخدمات والتي تتضمن التدريب علي العديد من الموضوعات المختلفة منها التدريب علي نظم المعلومات وجائزة التميز الحكومي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن المعهد يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي، حيث يضع رؤية ورسالة جديدة بما يتسق وعملية التحول الرقمي موضحة أن المعهد سيشهد عملية تحديث وتطوير فيما يخص الخدمات التي يقدمها والمحتويات التدريبية للبرامج الذي ينفذها مضيفه أن تنمية وتطوير القدرات البشرية تعد إحدي المهام الرئيسة للمعهد.

وأضافت "شريف"، أن هناك حرص من المعهد على متابعة تقييم مستوى المتدربين مع إدارات الجهات المختلفة، وذلك خلال وبعد البرامج التدريبية التي قدمها لهم المعهد بهدف تطوير وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على أعلى مستوى، وفقاً لتوجه الدولة نحو الاهتمام بالعنصر البشرى.

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فى حين، أكد هاني محمود، عضو لجنة الإصلاح الإداري بالمعهد، على الدور الفعال للمعهد القومي للإدارة حيث سيتنامي هذا الدور خلال الفترة القادمة خاصة مع الطفرة التي حدثت في عملية التطوير الإداري لافتًا إلي التطور التي تشهده حالياً البرامج التدريبية الخاصة بالمعهد حيث أصبحت تغطي الكفاءات والمهارات الشخصية والادارية فضلاً عن مهارات القيادة.

وأوضح أن العام المالي السابق شهد تدريب أعداد كبيره من المتدربين من 22 محافظة وليس القاهرة والإسكندرية فقط، مما يمثل نجاحاً كبيراً من جانب المعهد.

فيما أشار أشرف عبد الوهاب عضو لجنة الإصلاح الإدارى بالمعهد ايضاً، إلى أن المعهد القومي للإدارة منوط به تطوير الجهاز الإداري فيما يخص الإجراءات الإدارية الجديدة، وكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في أداء الأعمال وتبسيطها فضلاً عن الترقي بمستوي المديرين بإعطائهم مهارات جديدة في إدارة الوقت والعمل لمساعدة الموظفين في تبني اسلوب جديد في الادارة.

وأضاف عبد الوهاب، أن المعهد يقدم دورات متخصصة لذوي القدرات الخاصة فضلاً عن الدورات المتخصصة لتمكين القيادات النسائية ورفع نسبة تمثيل المرأة في الجهاز الادارى، إلى جانب منظومة التحول الرقمي كالإشراف على تنفيذ موقع الحكومة الإلكترونية إلى جانب تنفيذ وتطوير مواقع التطور الادارى.