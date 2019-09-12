الاستثمار : نسعى لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وكندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أهمية العلاقات المصرية الكندية، مشيرة إلي حرص مصر علي تعزيز العلاقات الاستثمارية مع كندا وزيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر. وجاء ذلك خلال لقائها بوفد مركز الشئون اليهودية بكندا. وأكد أعضاء المركز حرصهم علي تشجيع الشركات الكندية علي الاستثمار في مصر في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة، مشيدين بدور مصر في منطقة الشرق الأوسط وبرنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل. Advertisements وجدير بالذكر أن الوفد يقوم بزيارة إلى مصر التقى خلالها بعدد من المسؤلين فى الدولة . ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا نحو 12 مليار دولار .

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