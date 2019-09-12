بيتك يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 12-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر السهم بهذا الانخفاض دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.88% بما يعادل -21.00 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، فقد أعلن بذلك على استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط بالمدى القصير ، خاصة في حالة كسره للدعم 696.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 644.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 680.00 ومستوى المقاومة 720.00 .
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