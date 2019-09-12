شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) في آخر جلساته ، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وأيضاً يتخطى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ويستقر أدنى مستوى 280.00 ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.81% بما يعادل -8.00 نقطة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحيط السهم نفسه بالضغوط السلبية بين يوم وليلة .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 280.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 260.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 270.00 ومستوى المقاومة 290.00 .