شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يتكبد خسائر فادحة – تحليل صباحي – 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بنك الكويت الوطني (NBK) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليتكبد خسائر كبيرة بلغت نسبتها -3.30% بما يعادل -32.00 نقطة ، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ولكن نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 960.00 ، ليستهدف اولى مستويات الدعم عند 920.81 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 915.00 ومستوى المقاومة 960.00 .