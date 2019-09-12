شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يعمق من خسائره – تحليل صباحي - 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.57% بما يعادل -0.56 ريال ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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توقعاتنا تشير إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، وقد اقترب بالفعل من الاستناد لمستوى الدعم 20.95 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 78.6% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 18.96 إلى 28.25).

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.52 ومستوى المقاومة 22.00 .