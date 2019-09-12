شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يمحو جميع خسائره – تحليل صباحي - 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك بعد تسجيله لأدنى سعر خلال تلك الجلسة عند 11.76 ، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً ليمحو جميع تلك الخسائر ويغلق مستقراً في نهاية تداولاته ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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وتستمر توقعاتنا بارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، ولكن بشرط اختراقه لمستوى المقاومة العنيد 12.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.85 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.70 ومستوى المقاومة 12.40 .