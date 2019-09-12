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شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الراجحي (1120) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 60.81 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 50.86 إلى 76.90) ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.16% بما يعادل -0.70 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 60.81 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 56.43 الذي يمثل نسبة 78.6% منها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 56.43 ومستوى المقاومة 60.81 .
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