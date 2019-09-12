شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يصل لأدنى مستوياته في عامين – تحليل صباحي – 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) الانخفاض في آخر جلساته ، ليصل السهم لأدنى مستوياته في عامين ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.96% بما يعادل -0.26 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements لذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 12.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.78 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.44 ومستوى المقاومة 13.78 .

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