شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي - 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.02% بما يعادل -0.14 ريال ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 13.24 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.98 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.50 ومستوى المقاومة 14.3 .

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