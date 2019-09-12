شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السلع طويلة الأجل يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق مؤشر السلع طويلة الأجل (TDAI) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -1.97% بما يعادل -70.09 نقطة ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد بالمدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 3458.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة 3600.00 من جديد استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3400.00 ومستوى المقاومة 3600.00 .