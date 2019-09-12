قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الخميس إنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط.
وقال الوزير قبيل اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+، التي تراقب الالتزام بتخفيضات الإنتاج في أبوظبي، إن أوبك وحلفائها يرغبون في تحقيق الاستقرار في سوق النفط والتلاحم بين المنتجين.
وأضاف أن سياسة السعودية النفطية ستظل دون تغيير.
وذكر الوزير أن مجموعة أوبك+ ستعلن مسار تحركاتها المستقبلية بعد الاجتماع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودي: على جميع الدول الامتثال لتخفيضات أوبك+ لإنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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