شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 1632 شقة بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بمدينة أخميم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسام فتحى، رئيس جهاز تنمية المدينة إنه جارى تنفيذ 1632 وحدة سكنية (68 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بمدينة أخميم الجديدة، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 70 %.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمدينة أخميم الجديدة، قال المهندس حسام فتحى، رئيس جهاز تنمية المدينة: جارٍ تنفيذ وحدتين صحيتين، ومدرسة للتعليم الأساسي، وسوق تجارية، ومبنى شرطة وإطفاء، وملعب ثلاثي، وملعب خماسي، ومبني تجاري إداري لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي (63 عمارة) بمنطقة 55 فداناً شمال المدينة، بجانب تنفيذ بوابة للمدخل الشمالي الغربي.

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وأضاف المهندس حسام فتحى، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل، تنفيذ أعمال المياه، والصرف، والطرق، والكهرباء، والأعمال المدنية لشبكة التليفونات، بالمرحلة الأولى بالمدينة، ومشروع استكمال طريق المدخل الشمالي الشرقي للمدينة، ومشروع منظومة الحل العاجل للصرف الصحي، ومشروع استكمال طرق الإسكان الاجتماعي والطرق المؤدية لها، ومشروع تنفيذ المرافق (مياه - صرف - ري - فرمة) للمنطقة الصناعية حتى حدود موقع سجن سوهاج، ومشروع شبكة الكهرباء، وشبكة التليفونات الرئيسية والثانوية، بمنطقة 55 فداناً.