شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسرة 28.19 نقطة، لتصل إلى مستوى 10438.30 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 70.4 مليون سهم بقيمة 102.8 مليون ريال قطرى عبر 3057 صفقة، وارتفع 18 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقرت 7 أسهم.
وتراجع قطاعى البنوك والخدمات المالية والصناعات ببورصة قطر بنسبة 0.33%، 0.51%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%.
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