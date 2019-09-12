شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحا 4 نقطة ليصل إلى مستوى 1544.91 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 310 آلاف سهم بقيمة 220.3 ألف دينار.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.65% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.75%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.19% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.36%.