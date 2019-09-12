شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحا 1.30 نقطة ليصل إلى مستوى 2886.30 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 37.5 مليون سهم محققة ما قيمته 53.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 671 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 9 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.38%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.38%.

Advertisements

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.50%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.84%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 1.74%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.39%.