الان تتابع وزير الطاقة السعودي: سنعلن تحركاتنا المستقبلية بعد اجتماع لجنة أوبك+ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة العربية السعودية ستعلن تحركاتها المستقبلية بعد اجتماع لجنة أوبك+. وقال في تصريحات اليوم الخميس أنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط مؤكداً بأن الجميع يرغب في تحقيق الاستقرار بسوق النفط والترابط بين المنتجين وأن سياسة المملكة النفطية ستظل دون تغيير.

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