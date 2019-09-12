شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس، 687 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر، فى الوقت الذى تشهد فيه أوقية الذهب استقرار عند 1594 دولار.

أسعار الذهب فى مصر:

سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 588 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم 687 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 سعر 785 جنيها للجرام.

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سعر الجنيه الذهب 5496 جنيها.

أوقية الذهب 1494 دولار.

ومنذ مطلع الشهر الجارى يشهد المعدن النفيس اضطرابات بين الصعود والهبوط، إلا أن الهبوط كان أكبر من موجة الصعود، بسبب التقارب بين الإدارة الأمريكية والصينية واقتراب التهدئة المرتقبة بين أكبر اقتصادين فى العالم، إذ من المقرر عقد اجتماع للرئيس الصينى والأمريكى مطلع أكتوبر المقبل، الأمر الذى قلل الطلب على المعدن النفيس بصفته ملاذ آمن .

قال الدكتور وصفى أمين رئيس الشعبة العامة للذهب، أن أسعار الذهب تراجعت لعدد 4 جلسات متتالية، الأمر الذى أثر على الأسعار فى سواق الصاغة هنا فى مصر، لافتا إلى أن هناك اتجاه للمستثمرين للمخاطرة وعدم الاستمرار فى شراء الذهب كأحد أفضل الملاذت الآمنة، يقلل من الطلب على الذهب، الأمر الذى يؤدى إلى هبوط الأسعار.

وأضاف وصفى لـ"الخليج 365"، أن هناك آمال كبيرة للمستثمرين حفزت الاقتصاد العالمي فى ظل توقعات كبيرة بتهدئة محتملة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهذا التصعيد جعل سعر الذهب يصعد لأعلى معدلات فى 6 سنوات، وجعلت الذهب يصعد فى مصر لأكثر من 700 جنيها للجرام دون مصنعية لأول مرة فى التاريخ.