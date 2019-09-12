المقاولات المصرية: 1.7 مليار جنيه قيمة أراضى الشركة الجاهزة للاستثمار العقارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن اجمالى قيمة الأراضى التابعة للشركة، والتى يجرى استثمارها فى المجال العقارى تقدر بـ1.7 مليار جنيه. وقال لـ"الخليج 365" إن الأراضى التابعة للشركة موزعة محافظة القاهرة بعدة مناطق وهى "مصر الجديده – مدينة السلام – العبور – حلوان"، وفى محافظة دمياط بمنطقة الجربى عجمية رأس البر،‎ وفى محافظة البحيرة بمنطقة النوبارية. وأضاف أن شركة مختار إبراهيم اتفقت مع إحدى شركات التطوير العقارى، للقيام بدور المطور لقطعة أرض بمنطقة العبور بمساحة 55700 متر، وتقدر قيمتها بمبلغ 250 مليون جنيه، لتكون بداية الشركة فى مجال الاستثمار العقارى. وكشف أنه تم بيع عدد من قطع الأراضى المملوكة بهدف توفير موارد مالية لمواجهة أزمة السيولة التى تمر بها الشركات نتيجة وجود متأخرات لها لدى عدد من الجهات.

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