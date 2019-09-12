شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى: البرازيل تتخلص من الجلود بسبب تراجع الطلب العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للجلود، اتجاه دولة البرازيل أحد أكبر الدول المنتجة للجلد فى العالم، إلى التخلص من الجلد بسبب زيادة إنتاجه بشكل كبير، فى ظل انخفاض الطلب العالمى عليه.

وقال سرج لـ"الخليج 365"، إن هناك مشكلات عدة تواجه أكبر الأسواق العالمية لإنتاج الجلود، مشيرا إلى أن السوق الصينى وهو الأضخم والأكبر فى العالم يواجه أيضا مشكلة مما يخفض الطلب على الجلد بصفة عامة، وهو ما يفسر انخفاض الصادرات المصرية منه.