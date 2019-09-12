شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الأثاث: استقدام البعثات التجارية بديلا للمعارض بسبب ارتفاع التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبده شولح عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، إن توقف المشاركة فى المعارض الخارجية منذ قرابة عامين نتيجة ارتفاع التكلفة، يفسر سبب تراجع صادرات القطاع خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالى "يناير – يوليو"، لتسجل 158 مليون دولار بنسبة انخفاض 23% عن العام السابق الذى سجل خلال السبعة أشهر الأولى 204 ملايين دولار.

وأضاف شولح لـ"الخليج 365"، أن ارتفاع تكاليف المعارض الدولية فى ظل احتياج الشركات لمساحات كبيرة تناسب معروضات القطاع، جعل عددا كبيرا من المصانع يحجم عن المشاركة فى المعارض، مشيرا إلى أن تكلفة المعرض الواحدة بعد الدعم قد تصل إلى 3 ملايين جنيه.

وأوضح عضو مجلس إدارة تصديرى الأثاث، أنه يتم التعامل مع عدم المشاركة فى المعارض الخارجية، باستقدام بعثات مشترين من الخارج، تضم شركات يمكنها الاستيراد من مصر.